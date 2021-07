Veja também:

Jorge Lima e José Costa ocupam a nona posição da classificação geral da Classe 49er de vela, ao final do segundo dia de regatas.

Nas três regatas desta quarta-feira, os velejadores portugueses foram sextos, nonos e novamente sextos e ascenderam ao "top-10" da geral.

Na quinta-feira, completam-se as quinta e sexta regatas. No total, em Kamakura e Enoshima, serão disputadas 12 regatas, mais as medalhas.