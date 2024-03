Benfica derrota Braga com Kika a bisar e Jéssica na bancada

O Benfica venceu o Sp. Braga, por 4-1, em partida da jornada 18 do campeonato feminino de futebol.

As arsenalistas marcaram primeiro, por Vitória Almeida, aos 11 minutos, mas as encarnadas deram a volta ao marcador, com tentos de Andreia Faria, Kika Nazareth, que bisou, e Marie Alidou.

Duas notas ainda para esta partida disputada no Benfica Campus, no Seixal, para o VAR que levou a árbitro da partida a reverter uma grande penalidade a favor do Benfica e para a presença de Jéssica Silva nas bancadas do Centro de Estágio das águias.

Também este sábado, o Sporting derrotou o Famalicão igualmente por 4-1. As leoas marcaram por Olivia Smith (2), Diana Silva e Joana Martins.

Com estes resultados, o Benfica mantém-se na liderança da liga, com 47 pontos, mais 5 que o Sporting.