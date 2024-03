Morreu António Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting

O antigo jogador António Pacheco morreu esta quarta-feira, aos 57 anos.

A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais. A data das cerimónias fúnebres ainda não está marcada, de acordo com a mesma fonte.

Antigo atleta de Benfica e Sporting tinha sofrido uma paragem cardíaca no dia 12 a e estava em morte cerebral há dois dias.

O Benfica já reagiu e apresentou condolências pelo falecimento do seu antigo extremo esquerdo. Na Luz conquistou dois campeonatos, as duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

"Ao longo da carreira, assumiu-se como um esquerdino rápido, fulgurante e que se distinguiu pelas assistências e pelos golos que marcou. (...) As suas fintas, os seus golos, e os títulos que ajudou a conquistar são o legado que deixa, para sempre, na rica e incomparável história do clube", lê-se na publicação.

Por sua vez, os leões referem: "Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube".

Também Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, lamentou a partida prematura do antigo jogador: “O Futebol português chora a partida prematura de António Pacheco. Vai deixar muitas saudades mas o seu talento jamais será esquecido.”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, manifestou "profunda tristeza" pela morte de António Pacheco, o qual recorda como "um virtuoso" da modalidade.

"Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte de António Pacheco, internacional A português em seis ocasiões. Um virtuoso do futebol formado nos escalões do GD Torralta e que ganhou projeção no Portimonense SC, antes de se afirmar no SL Benfica, sobretudo, e no Sporting CP", declarou o dirigente, citado na nota publicada no site oficial do organismo.

[atualizado às 10h22 de 21 de março]