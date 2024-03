Santa Clara já escolheu o novo símbolo

Os sócios do Santa Clara aprovaram, esta sexta-feira, em Assembleia-Geral extraordinária, o novo emblema do clube.

O clube decidiu mudar para deixar de ser associado ao Benfica.

A mudança entra em vigor a partir da próxima temporada.

“A opção mais votada foi a número 139, a apresentada por Sérgio Marques, colhendo 149 votos dos sócios do clube de Ponta Delgada. (...) Recorde-se que, tal como previsto desde início do processo, o emblema eleito pelos sócios ainda poderá agora ser trabalhado e sujeito a ajustes. Importa realçar que a alteração do emblema foi naturalmente legitimada também pela votação dos sócios. A medida foi aprovada com 241 votos a favor, registando-se 22 votos contra”, lê-se no comunicado dos insulares.

O Santa Clara lidera a II Liga, com 56 pontos.