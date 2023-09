"Benfica tem tido muitas dificuldades para ganhar ao Porto em casa"

O Benfica não vence o FC Porto no Estádio da Luz desde a temporada 2018/19. Na semana do primeiro encontro entre as duas equipas para o campeonato, João Manuel Pinto recorda o histórico recente entre os dois clubes.

Esta temporada, as águias já bateram os dragões para conquistar a Supertaça e venceram no Dragão na época passada. Ainda assim, o Porto venceu três dos últimos quatro duelos no Estádio da Luz.

"Não podemos esquecer que o Benfica tem tido muitas dificuldades a ganhar ao Porto em casa. Não quer dizer que o Porto volte a vencer, mas têm sido felizes. O Porto está na frente e Benfica tem de ganhar se quiser passar e dar continuidade ao objetivo número um", afirma o ex-central das duas equipas.

Sérgio Conceição já não tem Otávio - a sua extensão em campo - e Schmidt conta com um regressado Di María, goleador neste início de época.



"O Otávio faz muita falta ao Porto e o Sérgio sabe isso perfeitamente. Di María é um jogador que é decisivo em qualquer jogo. Pelos golos que tem feito e qualidade que apresenta, entrega e disponibilidade, experiência, é extremamente importante", analisa.

Pepe continua em dúvida para o clássico, mas João Manuel Pinto acredita que "caso não esteja, outros jogadores vão estar à altura, têm belíssimos centrais".



No Benfica, António Silva deu lugar a Morato, que terá de jogar no próximo jogo da Liga dos Campeões devido ao castigo do português. Morato poderá manter o lugar no clássico e João Manuel Pinto garante que "há que agarrar as oportunidades quando elas aparecem".

"É uma oportunidade que o Morato tem face ao jogo com o Inter para ganhar experiência e rotatividade. Penso que fez um bom jogo, é um bom central e tem aqui uma oportunidade", termina.

O Benfica-FC Porto joga-se na sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.