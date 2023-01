"Às vezes os adeptos do Vitória chutam contra a própria baliza"

Laureta apela aos adeptos do Vitória de Guimarães para "terem paciência" com a equipa e atenderem ao momento que o clube atravessa. Por vezes, observa o antigo internacional português, há um efeito ricochete na forma como estão com a equipa.

"Somos fervorosos, mas à vezes chutamos contra a nossa baliza. Vamos ter paciência e confiar no trabalho que o Moreno tem feito, que tem sido exemplar. Ninguém pensaria que o Vitória teria os pontos que tem neste momento. Há exibições menos conseguidas, mas faz parte do futebol", diz Laureta, em entrevista à Renascença.

O Vitória está no 6.º lugar da I Liga, na luta por uma posição europeia. No entanto, a eliminação da Taça da da Liga e o facto de não vencer há sete jogos tem resultado em manifestações de insatisfação, por parte dos adeptos.

Laureta ressalva que "o Vitória está a fazer uma campanha acima da média" e apela para que haja "atenção à realidade do clube", qua atravessa um momento de contenção financeira e em que a aposta nos jovens da formação é estratégica.

Segue-se encontro com o FC Porto, no sábado, em Guimarães, e Laureta prevê "um jogo quente".

"Será um jogo completamente diferente [dos últimos]. Os jogadores vão superar-se e não vão pensar nos últimos resultados. Penso que o Vitória vai com tudo. Não podemos jogar olhos nos olhos, obviamente, mas o Porto também tem deficiências e o Vitória terá de aproveitar essas deficiências. Espero que seja um jogo sem casos e que o Vitória ganhe", diz o antigo jogador do Vitória, com mais de 100 jogos pelo clube, e antigo jogador do FC Porto, onde esteve duas temporadas, entre 1985 e 1987.

O Vitória, 6.º classificado do campeonato, recebe o FC Porto, 3.º classificado, no sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.