Depois de eliminar o Sporting, Varzim tem Benfica na mira

O exemplo do Sporting, equipa que o Varzim eliminou da Taça de Portugal, é a base da esperança de Tiago Margarido, técnico dos poveiros, para o jogo com o Benfica, a contar para os oitavos de final da competição.

Pela frente, a equipa da Liga 3 tem o líder da I Liga, mas há "esperança de conseguir passar, como aconteceu com o Sporting". "Temos as nossas possibilidades vamos agarrar-nos a isso", acrescenta.

O treinador, de 34 anos, descreve o Benfica como "uma equipa fortíssima", mas já identificou "lacunas" na ideia de Roger Schmidt. "Há alguns caminhos que poderemos utilizar, nomeadamente situações de contra-ataque. Vamos tentar explorar muito essa situação de jogo", revela.

"Vamos dar uma boa resposta, dignificando todos os varzinistas e todos os poveiros", refere, anunciando que a sua equipa vai olhar para o Benfica da mesma forma que encara todos os adversários: "olhos nos olhos".

Tiago Margarido confirma que vários jogadores em dúvida, mas tal situação não o faz alterar nada no plano que montou para o jogo. Paulo Morei

Paulo Moreira, titular no meio-campo, é uma dessas interrogações. O jogador formado no FC Porto lesionou-se no jogo com o Fafe, que o Varzim venceu por 0-1.

Os poveiros, que estão na 2.ª posição da Série A da Liga 3, recebem o Benfica, esta terça-feira, às 20h45, para os oitavos de final da Taça de Portugal. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.