Varzim explorou fragilidade anímica de um Sporting em crise

O treinador do Varzim, Tiago Margarido, assume que a sua equipa tentou explorar a fragilidade anímica do Sporting, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Funcionou: os poveiros tombaram o gigante (1-0).

Em conferência de imprensa, no final da partida, o técico da equipa da Liga 3 assume que "é especial eliminar um grande", contudo, frisa que o segredo foi, também, abordar o jogo como se fosse qualquer outro.

"Sabíamos de antemão que o estado anímico do Sporting não era o melhor, queríamos tirar vantagem disso. Queríamos adiar ao máximo o golo deles e sabíamos que tinham debilidades nas bolas paradas. Felizmente, conseguimos marcar e não sofrer", salienta.



Apesar do resultado, Margarido enaltece a qualidade do Sporting, que "tem um grande treinador". "Para mim, [Rúben Amorim é] 'top-3' dos treinadores portugueses", assinala o treinador do Varzim.