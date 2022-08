Treinador do Braga continua a contar com Ricardo Horta

O treinador do Sporting de Braga esclarece que continua a contar com Ricardo Horta. O avançado despediu-se dos adeptos, após o jogo com o Sporting, tem acordo com o Benfica, mas a transferência continua por fechar.

Imune à iminência do negócio, Artur Jorge tem o jogador à disposição e afirma que Horta é opção para o jogo com o Famalicão, na sexta-feira.

"Obviamente que conto com o Ricardo Horta. É jogador do Sporting de Braga, está disponível e eu neste momento conto com todos o jogadores do Sporting de Braga", garante.

O treinador acrescenta que para ele a eventual transferência do avançado "não é assunto" e que o plantel não se perturba com as notícias que dão conta da saída do capitão.

Benfica, Braga e o jogador já chegaram a acordo para a mudança, mas, ao que a Renascença apurou, o negócio está dependente, neste momento, de um acerto entre a Gestifute e o Málaga, relativamente a uma percentagem da venda que a empresa de Jorge Mendes terá acordado com o clube espanhol, quando Ricardo Horta, em 2014, se transferiu do Vitória de Setúbal para Málaga.