​“Conselho de Arbitragem tem estado bem, mas podia comunicar melhor”

Leia também:

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol dá nota positiva ao trabalho do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Para Luciano Gonçalves ficou a faltar uma comunicação mais aberta, de forma a proteger os árbitros.

Em entrevista a Bola Branca, o líder da APAF faz um balanço positivo do intercâmbio com a arbitragem francesa, recusa a divulgação dos áudios das equipas de arbitragem e anuncia a ambição de ter a Academia da arbitragem pronta em 2024.



O que pensa do trabalho do Conselho de Arbitragem?

Em várias ocasiões não concordei com algumas opções do Conselho de Arbitragem. Mas isso tem a ver com a questão da gestão da arbitragem, aquilo que é a sua estratégia e nós podemos não concordar, mas isso de forma nenhuma coloca em causa aquilo que é o respeito, a lealdade, o trabalhar em conjunto entre o Conselho de Arbitragem (CA) e a APAF.

Onde nós podíamos esperar um pouco mais tem a ver com a comunicação, ou seja, ajudava-nos imenso se o CA comunicasse mais com o exterior para não serem apenas APAF e árbitros a terem o primeiro impacto. Mas o Conselho de Arbitragem tem feito um trabalho muito satisfatório, tendo em conta as condições que foi encontrando ao longo do tempo.

E na questão do VAR, também podia haver uma comunicação mais aberta do Conselho de Arbitragem?

Este CA encontrou a fase da implementação do VAR, que quando apareceu em Portugal tinha solução para tudo, ia acabar com os erros todos.

Ou seja, faltou comunicação para que as pessoas percebessem que o VAR tem apenas quatro situações em que pode intervir. Penso que pode haver mais comunicação, mais explicações para o exterior. Algumas vezes o CA deu explicações, mas deveria ter sido mais recorrente, o que naturalmente iria desvalorizar algum ruído.