Anderson Oliveira volta a Portugal para jogar no Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou a contratação do avançado brasileiro Anderson Oliveira, que assina por três épocas, até 2025.

O ponta de lança de 24 anos esteve quatro épocas no Famalicão, entre 2017 e 2021, e saiu no início da presente temporada para a China, onde fez apenas oito jogos no Beijing Gouan.

Anderson volta a Portugal e o Vitória fica com 100% dos direitos económicos do jogador, como esclarece no comunicado oficial.

O avançado é o segundo reforço do Vitória para a próxima época, depois de Matheus Índio já ter sido confirmado.