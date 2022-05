Vitória de Guimarães contrata Matheus Índio ao Trofense

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Matheus Índio ao Trofense.

Os vitorianos pagaram 250 mil euros por 50% do passe do médio-defensivo brasileiro, de 22 anos. Matheus Índio assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, até junho de 2025.

Em declarações ao site oficial do Vitória, Matheus Índio explica que escolheu rumar ao Vitória "pela história que o clube tem".

"Quero muito fazer parte desta história e ajudar a equipa da melhor maneira. Acredito que, com as características que tenho e pela minha forma de jogar, poderei potenciar o meu talento e ajudar o Vitória", diz.

Matheus Índio estava no Trofense desde 2020/21. Na primeira época, ajudou o clube da Trofa a subir à II Liga. Fez 33 jogos no segundo escalão na temporada que agora termina.