Sindicato tem "assistido a ataques absolutamente injustificados aos jogadores"

Horas após Sérgio Conceição ter acusado o árbitro Hugo Miguel de ter insultado jogadores do FC Porto no fim do jogo da última jornada em Braga e ter apelado a uma reação do Sindicato do Jogadores, o organismo emitiu um comunicado a lamentar "ataques absolutamente injustificados" aos atletas.

"Ao longo da presente época desportiva, mas principalmente nesta reta final, o Sindicato dos Jogadores tem assistido a permanentes conflitos, tensões e ataques absolutamente injustificados ao bom nome, profissionalismo e integridade dos jogadores", pode ler-se.

O comunicado do sindicado não menciona o caso do fim do Braga-Porto diretamente.

"O Sindicato tem chamado a atenção para a gravidade das ocorrências relacionadas com racismo, discriminação, xenofobia e violência, física e verbal, apelando ao fim do silêncio que na maior parte das vezes impera, com o assumir de responsabilidades por quem de direito", prossegue.

O Sindicato de Jogadores, liderado por Joaquim Evangelista, exige "respeito a todos os intervenientes no futebol português, que tem faltado em diferentes momentos, seja no terreno de jogo seja no espaço público, assim como devem dar-se ao respeito, promovendo essa reciprocidade de tratamento".

"O Sindicato dos Jogadores reforça que o combate, não apenas à falta de respeito, mas à prática impune de crimes e violações constantes de direitos humanos, exige uma mudança comportamental dos intervenientes diretos e indiretos no jogo, o diálogo e a pedagogia, que tem de ser exercida por todos", termina.