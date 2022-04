"Jogadores do Porto foram insultados pelo árbitro em Braga"

Sérgio Conceição acusa o árbitro Hugo Miguel de ter insultado jogadores do FC Porto, após o final do jogo com o Sporting de Braga, na segunda-feira. O treinador lamenta que os árbitros estejam numa "redoma" e que estas situações não sejam devidamente apreciadas.

VAR Bola Branca critica exibição do árbitro do Bra(...)

Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela, o técnico do FC Porto repete a ideia de que tem tido "azar" com Hugo Miguel. Sérgio admite que, por vezes, também exagera, mas não entende as razões que levam a que o seu comportamento em Braga tem sido tão comentado.

"Não tem a ver com a honestidade intelectual do árbiro que eu não conheço pessoalmente. Ele teve sempre azar com o Porto nos últimos cinco anos. Eu não fui expulso [em Braga], nem vi amarelo e não sei porque é o meu comprotamento foi tão comentado", observa.



O treinador lamenta que ex-jogadores, agora comentadores, estejam a "atingir um nível muito baixo". Mas, "contra tudo isso", sublinha, "vamos fazer tudo para ganhar".

"Nesta casa, a começar pelo presidente, ninguém gosta de perder. Olhamos para o sucesso da equipa. Acredito que haverá muita gente que gravita no futebol que tenta criar situações menos favoráveis ao grupo de trabalho, mas temos experiência e separamos as coisas", garante.



Uribe poderá estar nos convocados para o Vizela

Depois da derrota em Braga, a primeira na I Liga, após 59 jogos, o FC Porto recebe o Vizela, em mais uma jornada em que pode garantir o título. Para isso é necessário fazer um resultado melhor do que o do Sporting, que joga no domingo com o Gil Vicente.

Uribe, afastado das últimas partidas devido a lesão, "está melhor e pode ser convocado", revela o treinador.

A equipa sentiu a derrota em Braga, mas Sérgio Conceição anuncia que todos estão preparados para voltar aos triunfos. Em Braga, voltou a dissecar, "não faltou atitude, talvez tenha faltado mais inteligência no jogo".