Rui Pedro Silva tem um plano para vencer o Benfica na Luz

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, assume que a equipa tem um plano para vencer o Benfica, no Estádio da Luz.

"Encaramos este jogo com os outros, temos um plano, achamos que podemos competir pelo jogo, é a nossa ideia. O Famalicão tem uma identidade e queremos mantê-la em qualquer estádio. Podemos ter nuances a explorar, e é isso que poderemos tentar", disse, em conferência de imprensa.

O técnico dos minhotos deixou elogios ao Benfica, depois do empate em Anfield com o Liverpool e a vitória em Alvalade, frente ao Sporting.

"O Benfica é uma equipa organizada, compreende diferentes momentos do jogo. Não é fácil ir a Anfield marcar três golos, depois ganha 2-0 em Alvalade. Vamos tentar manter o nosso plano e estratégia durante 90 minutos. É uma equipa vai tentar dominar o jogo, a jogar em sua casa, mas temos estratégias para tentar contrariar esse domínio", explica.

Para além de Ivo Rodrigues e João Carlos Teixeira, Rui Pedro Silva revela mais dúvidas por lesão: "Tivemos algumas baixas esta semana, jogadores em dúvida para além do Ivo e do João, que depois serão revelados no boletim clínico".

O Famalicão está no 13º lugar, com 29 pontos e ainda não tem a permanência na I Liga assegurada. Rui Pedro Silva continua com total certeza que a equipa não vai cair ao segundo escalão.

"Desde que cá cheguei, temos ido jogo a jogo. Se o nosso objetivo fosse conseguido, já não estaríamos mais tranquilos e não a falar da manutenção, mas continuo com total certeza que vamos conseguir o objetivo", termina.

O Benfica-Famalicão joga-se neste sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.