Com o título "entregue", ferve a luta pela sobrevivência na primeira liga

A "ansiedade extrema" de um treinador encostado à parede



Para lá dos sucessos das qualificações europeias no Vitória de Guimarães e Nacional da Madeira, Manuel Machado viveu também momentos de aflição que lhe deram "rugas e cabelos brancos", como no Moreirense, Académica e, mais recentemente, também no Nacional.

"Já passei por essa situação em alguns momentos, posso ir muito lá atrás, em 2001 na primeira época do Moreirense na I Liga. No último jogo, frente ao Paços de Ferreira, a 20 minutos do término da última jornada estávamos despromovidos. Vencemos 2-0 e conseguimos. Também passei na Académica e segurámos nas últimas duas ou três jornadas. E agora no Nacional, nas últimas 10 jornadas, mas já foi muito tarde e não tivemos sucesso", recorda.

Manuel Machado fala num nível de pressão para os treinadores que é "difícil de traduzir em palavras".

"Só estando dentro para se ter a noção exata do nível de pressão. Um líder técnico passa por uma situação muito aguda. Não é o único, todos os elementos estão envolvidos e passam pelo momento, mas é uma ansiedade extrema, uma pressão que é difícil de traduzir em palavras. É uma situação que não se quer viver. Fugir a um quadro desses é ótimo, ter que o viver cria cabelos brancos e muitas rugas", reconhece.

Um treinador tem de "deitar a mão a todas as ferramentas" para conseguir criar harmonia e motivação no plantel, mesmo com o abismo a uma curta distância.

Depois de uma derrota frente ao Vitória de Guimarães que atirou o Moreirense para o último lugar da I Liga, Ricardo Sá Pinto deu a cara perante os adeptos. Desde então, o Moreirense venceu o Gil Vicente e o Tondela e está no lugar de "play-off".

"Há muito trabalho invisível que está por trás do que se vê no campo para que exista união entre direção, corpo técnico, 'staff' e plantel. Os adeptos são muito importantes. O Sá Pinto enfrentou os adeptos e puxou-os para o seu lado. Há muito trabalho invisível do 'staff' para que não se deixe cair os braços e se entre num plano negativo em termos anímicos".

As contas do título e das provas europeias podem estar praticamente decididas, mas há muito por jogar no outro extremo da tabela nas últimas quatro jornadas.