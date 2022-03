Novo presidente do Vitória de Guimarães quer manter Pepa na próxima época

António Miguel Cardoso, novo presidente do Vitória de Guimarães, quer manter Pepa na próxima temporada, independentemente do desfecho desta época.

"No presente é evidente que temos o Pepa como treinador, acreditamos que será o treinador do futuro, estamos ao lado dele para que tome as suas decisões. Neste momento e ao planear a próxima época, o Pepa é o nosso treinador", disse, ao Canal 11.



O Vitória está no sexto lugar da I Liga, que poderá dar qualificação europeia, mas tem sido uma temporada inferior às expetativas. António Miguel Cardoso sente que Pepa não teve apoio suficiente da direção anterior.

"Pepa é o meu treinador. Até entrarmos não teve verdadeiramente o apoio de uma direção forte, que o tenha protegido. A direção está aqui para apoiar o Pepa e os jogadores. Ainda não potenciamos todo o conhecimento e nível do Pepa. Já se nota a diferença no balneário. Com o Pepa, estes jogadores e esta direção, vamos conseguir os nossos objetivos", acrescenta.

Pepa, de 41 anos, tem contrato por mais duas temporadas com o Vitória de Guimarães.

António Miguel Cardoso foi eleito no início de março, com 62% dos votos, superando a concorrência do antigo presidente, Miguel Pinto Lisboa, e Alex Costa.