António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória de Guimarães

António Miguel Cardoso foi eleito o 24º presidente da história do Vitória de Guimarães.

O novo líder máximo do clube vimaranense recebeu 62,5% dos votos, correspondente a 4.148 votos. O antigo presidente Miguel Pinto Lisboa ficou no segundo lugar, com 1.243 votos, ligeiramente à frente de Alex Costa, com 1.161 votos.

Votaram 67,6% dos quase 10 mil sócios inscritos no cadernos eleitorais. O número de 6.637 votantes foi inferior às últimas eleições, quando votaram mais de sete mil sócios. É a primeira vez na história do clube que um presidente em funções não é reeleito.



António Miguel Cardoso já se tinha candidato à presidência do clube em 2018, quando somou 31% dos votos, mas perdeu para Miguel Pinto Lisboa.