Oficial. Pako Ayestarán deixa o Tondela

O Tondela confirmou, em comunicado, a saída de Pako Ayestarán do comando técnico da equipa beirã.

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que decidiu colocar um ponto final na ligação com Pako Ayestarán", pode ler-se.

O clube destaca os 68 jogos orientados pelo treinador à frente da equipa principal e diz que "Pako Ayestarán fica na história do Tondela após a tranquila manutenção na temporada transata e, esta época, pela inédita qualificação para as meias finais da Taça de Portugal".

Ainda assim, o treinador não sobrevive às dificuldades que atravessa no campeonato, no 16º posto, lugar de "play-off", com 21 pontos.

"Numa caminhada conjunta em que muito aprendemos e evoluímos, desejamos a Pako Ayestarán as melhores felicidades pessoais e profissionais", termina o comunicado.

Nuno Campos, antigo treinador do Santa Clara, será o sucessor de Pako Ayestarán e será apresentado ainda esta quarta-feira.