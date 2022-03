Pako Ayestarán deixa de ser treinador do Tondela

Pako Ayestarán está de saída do Tondela, de acordo com o "Maisfutebol".

O treinador espanhol, de 59 anos, não resistiu aos maus resultados da equipa beirã: só venceu dois dos últimos dez jogos, dos quais perdeu oito, e está no 16.º lugar da I Liga, de acesso ao "play-off" de manutenção.

Por outro lado, o Tondela está muito perto da final da Taça de Portugal, uma vez que bateu o Mafra, por 3-0, na primeira mão das meias-finais.

Pako Ayestarán cumpria a segunda época no Tondela. Chegou em 2020/21, após um ano de hiato, e levou os beirões ao 12.º lugar.

Antes, o técnico basco orientara clubes como Estudiantes, Santos Lacuna e Pachuca, do México, Maccabi Tel Aviv, de Israel, e Valência e UD Las Palmas, de Espanha. Também chegou a ser, por exemplo, adjunto do Liverpool, de Inglaterra, e preparador físico do Benfica.

Entra o "ex" do Santa Clara



Para o lugar, ainda segundo o "Maisfutebol", entra Nuno Campos.



O antigo adjunto de Paulo Fonseca, de 46 anos, estreou-se esta época como treinador principal no Santa Clara, sucedendo a Daniel Ramos.

Fez apenas nove jogos, com três vitórias, um empate e cinco derrotas, antes de deixar o cargo, em dezembro, com o Santa Clara na 16.ª posição. Foi sucedido por Mário Silva, que se mantém à frente dos açorianos.

Nuno Campos deverá orientar o treino do Tondela de quarta-feira.