Oficial. Mário Silva é o novo treinador do Santa Clara

O Santa Clara anunciou, em comunicado, que Mário Silva é o novo treinador da equipa açoriana, com um contrato válido até ao final da época, com outra de opção, tal como a Renascença anunciou.

Mário Silva vem acompanhado do treinador adjunto João Carvalho. A apresentação oficial decorrerá esta tarde, no Estádio de São Miguel.

O treinador de 44 anos está de regresso ao ativo depois de ter deixado o comando técnico do Rio Ave, a meio da última temporada.

Mário Silva será o terceiro treinador da época dos açorianos. Daniel Ramos arrancou a temporada e foi substituído por Nuno Campos, que durou nove jogos no cargo.

Tiago Sousa orientou a equipa de forma interina e venceu dois dos três jogos que a equipa realizou, incluíndo o último frente ao Sporting, por 3-2. O treinador-adjunto já tinha afirmado que não tinha intenção de ficar à frente da equipa até ao final da época.

Mário Silva arrancou a carreira de treinador no Boavista, em 2010/11, nas camadas jovens. Passou pelo Padroense e foi o treinador que venceu a Youth League com o FC Porto, em 2018/19. Seguiu-se uma experiência no Almería e o regresso a Portugal deu-se na temporada passada, no Rio Ave.