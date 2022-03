Ricardo Horta quer ir à seleção, "mas não é uma obsessão"

"Claro que ver o nosso nome associado à seleção nacional é sempre muito bom. Os jogadores que vão à seleção é porque estão bem nos seus clubes. Tento dar o melhor, mas não é uma obsessão ir à seleção. Se for chamado, vou fazer o que sempre faço, isto é, dar o melhor dentro do campo", afiançou o avançado, ao lado de Carlos Carvalhal .

No entanto, em conferência de imprensa, esta quarta-feira, apesar da vontade, Ricardo Horta mostrou-se tranquilo com a possibilidade.

O extremo, de 27 anos, é capitão e grande estrela do Sporting de Braga e, esta época, leva 19 golos e oito assistências em 36 jogos. Números que o tornam no jogador português com mais golos na presente temporada e que podem valer-lhe uma chamada de Fernando Santos, a 17 de março .

Falta um "hat-trick" para entrar na história



O treinador e o capitão do Braga faziam a antevisão da receção ao Mónaco, relativa à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Jogo em que Ricardo Horta pode igualar Mário Laranjo como máximo goleador da história do Sporting de Braga. O extremo leva 89 golos e, se apontar um "hat-trick" diante do Mónaco, igualará os 92 do recorde.

Quando chegou ao Braga, com 21 anos, Ricardo Horta "não esperava" atingir este patamar. Agora que está mais perto da marca, admitiu, fica "um pouco mais ansioso". No entanto, o foco está todo na equipa.



"Claro que gostaria de igualar essa marca, porque seria bom sinal para a equipa, seriam três golos. É o que queremos. Procuramos um resultado positivo, que nos dê algum conforto para a segunda mão", sublinhou.



Braga motivado entre as "grandes equipas"



Ricardo Horta vê a equipa do Braga "motivada" com a presença nos oitavos de final da Liga Europa, em que "estão apenas grandes equipas".

"Temos muita ambição e também muita vontade de fazer mais, tudo isto contra um adversário difícil. Estarmos nesta fase, no meio de outras equipas com outros orçamentos e qualidade, já é muito positivo. Queremos mostrar a nossa qualidade, o nosso futebol e também os jovens que temos. Vamos apresentar uma equipa com muita ambição, muito competitiva e com vontade de ganhar", assegurou o capitão.



O Braga-Mónaco está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, e terá relato online na Renascença, em rr.sapo.pt.