Carlos Carvalhal pede "noite à Braga" para derrotar o Mónaco

Carlos Carvalhal acredita que só uma grande exibição permitirá ao Sporting de Braga ganhar vantagem sobre o Mónaco, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida em Braga, esta quarta-feira, o treinador dos minhotos deu a receita para chegar ao Principado em vantagem: "Uma noite à Braga. O melhor de cada jogador, como indivíduos, e o melhor da equipa, como coletivo."

Diante de um "adversário forte", com o "segundo melhor plantel em França", superado apenas pelo do PSG, segundo Carvalhal, o Braga terá uma tarefa difícil. Contudo, o treinador reparte o favoritismo.

"Nesta fase da competição, é 50-50 para todas as equipas", frisou.

Juventude tem prós e contras

Carlos Carvalhal assumiu que o Braga pega por alguma irregularidade, face à juventude do plantel. Contudo, também salientou os trunfos dos jogadores mais novos: "Há o lado da irreverência e de querer vencer, a pressão passa ao lado porque querem mostrar-se ao treinador."

Aos adeptos, o treinador pede apenas que respondam aos erros dos jogadores mais jovens com "uma salva de palmas ou um incentivo".

"Temos 13 jogadores com menos de 22 anos, vários com 18 e 19 anos e esta gente precisa de carinho e apoio, principalmente nos momentos mais difíceis. Se os adeptos apoiarem, teremos uma noite à Braga. Vamos com toda a determinação e queremos seguir em frente", afiançou.



O Braga-Mónaco está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, e terá relato online na Renascença, em rr.sapo.pt.