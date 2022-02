Pepa desvaloriza saídas de peso em janeiro. "Outros terão oportunidade"

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, assume que o clube perdeu três jogadores influentes no mercado de janeiro, mas prefere focar-nos jogadores que ficaram e que agora terão mais oportunidades.

Nos últimos dias de janeiro, a equipa de Guimarães perdeu Marcus Edwards, André André e Sacko.

"Vou ser coerente com o que tenho dito. Estamos preparados para seguir este caminho, de apostar e lançar jovens. Perdemos três jogadores que eram influentes, o capitão André André, o Sacko, que tem uma energia muito positiva no balneário, treino e jogo, e o Marcus, que tem um talento fora de série, acima do normal", começa por dizer.

Apesar das perdas, Pepa destaca que "ficam outros jogadores que terão a oportunidade de aparecer. Somos capazes de mais e melhor, chega de balelas, podemos errar em muita coisa mas não podemos errar na paixão e entrega pelo jogo".