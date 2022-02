Carvalhal: "Galeno é excelente aquisição do FC Porto"

Wenderson Galeno é uma "excelente aquisição do FC Porto", define Carlos Carvalhal, que deixa de contar com um jogador que considera "fantástico no sentido posicional" que possui.

"O Galeno foi um jogador importante na nossa dinâmica. Acho que é um jogador comprometido com a equipa, entende a organização defensiva, tem um sentido posicional fantástico na nossa organização defensiva e é um desequilibrador no ataque e tem golo. O FC Porto fez uma excelente aquisição", comenta o treinador do Sporting de Braga, sem apresentar relatório de danos para a sua equipa.

No imediato, Carvalhal aponta Francisco Moura como sucessor de Galeno. O jogador português tem já sido utilizado, com frequência, na posição. "O Roger também pode fazer a posição. O Buta também pode jogar aberto no corredor, como também pode jogar como terceiro na defesa", explica.