"Faltou músculo mental a Nuno Santos em Vizela"

Nuno Santos foi castigado com um jogo de suspensão, devido ao seu comportamento em Vizela, e falha o jogo de sábado em Alvalade com o Sporting de Braga, para o campeonato.

Em Bola Branca, António Marques, o presidente da assembleia geral da SAD do Sporting de Braga, fala de Nuno Santos mas também alarga a sua análise a todos os outros profissionais de futebol. Na opinião do dirigente, Nuno Santos deveria ter feito o que todos devem os jogadores devem fazer: não responder a provocações.

"Os jogadores ,com ou sem razão, têm de ter responsabilidade e músculo mental para não responderem a qualquer provocação venha ela de onde vier, quer dentro de campo, que fora de campo. Os adeptos muitas vezes têm a irracionalidade de dizerem insultos vergonhosos, mas um jogador não pode responder. Acho que o Nuno Santos devia estar quieto e parado, ouvir e ter músculo mental para aguentar este tipo de situações", considera.

Incompreensão pela expulsão de Carvalhal

Noutro plano, António Marques critica a expulsão do treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, no jogo com o Marítimo. O treinador cumpre castigo e não vai estar no banco no encontro de Alvalade. O responsável minhoto acrescenta esta expulsão a outras avaliações recentes das equipas de arbitragem que terão prejudicado o Braga

"Pelo que dizem os comentadores, já no jogo com o Famalicão houve uma expulsão que não se alcança bem e condicionou totalmente o Braga. No jogo com o Marítimo, e ao que dizem, houve empurrão ao Galeno que lhe perturbou a velocidade e o árbitro nem falta marcou. Agora digo eu que não se alcança o que se passou com a expulsão de Carlos Carvalhal. É uma pessoa corretíssima, é uma pessoa educadíssima e de bom trato. Não estou a ver o motivo pelo qual foi expulso, mas não estou a alinhar em conspirações para ele não estar no banco, porque se um treinador não estiver no banco, às vezes é mais difícil para as equipas, mas acho que não foi bem expulso", sublinha, nesta entrevista à Renascença.

Apesar de o Braga não estar a atravessar um bom momento, a nível de resultados, António Marques acredita que a equipa "vai dar uma boa resposta".

"As equipas estão em momentos distintos. A equipa do Sporting num momento mais equilibrado, recuperou de uma derrota contra o Santa Clara, e o Sporting de Braga num momento com algum desequilíbrio desportivo, porque está a recorrer a muitos jovens. Espero que seja um grande jogo e que não exista algum condicionamento pela arbitragem, com algumas faltas não apitadas e com faltas em excesso, e com alguma expulsão não se entenda bem", observa o presidente da assembleia geral da SAD do Braga.

