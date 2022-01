Nuno Santos com um jogo de suspensão

O sportinguista Nuno Santos foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após a confusão com os adeptos do Vizela, no jogo do passado domingo para a I Liga.

De acordo com o mapa de castigos desta quarta-feira, a suspensão aplicada ao extremo deve-se ao “uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade”.

O relatório refere ainda que Nuno Santos “arremessou água da sua garrafa” na direção dos adeptos que estavam atrás do banco dos leões “assim como levou as mãos os genitais, gesticulando”.