Rui Pedro Silva é o novo treinador do Famalicão

O Famalicão anunciou, em comunicado, a contratação de Rui Pedro Silva para assumir o comando técnico da equipa principal, que substitui Ivo Vieira, despedido esta manhã.

Aos 44 anos, Rui Pedro Silva vai ser treinador principal, depois de ter sido adjunto durante várias épocas de Nuno Espírito Santo, com passagens pelo Wolverhampton, FC Porto, Valência e Rio Ave. Antes, trabalhou com Jesualdo Ferreira no Panathinaikos, no Málaga e como olheiro no FC Porto.

A coadjuvar Rui Pedro Silva estarão Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva. A nova equipa técnica já orientou o treino deste domingo.



O Famalicão segue a mesma linha da contratação de João Pedro Sousa na temporada passada, que era o adjunto de Marco Silva.

Rui Pedro Sousa tem ainda um passado ligado a Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão. Os dois trabalharam juntos no Rio Ave, entre 2012 e 2014.