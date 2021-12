"Fora de Jogo". Braga SAD estranha "espetáculo televisivo"

"Não é salutar o espetáculo televisivo e na comunicação social que se gera e se gere à volta de um problema que a Justiça está a fazer. Estranhamos muito, não só no Braga, como foi visível noutros clubes", afirma, em entrevista a Bola Branca , a propósito das buscas nas instalações da SAD do Braga levadas a cabo pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, no âmbito da operação "Fora de Jogo" .

O presidente da Assembleia Geral da SAD do Sporting de Braga, António Marques, defende que o trabalho do Ministério Público e dos inspetores da Autoridade Tributária deve ser feito em clima de tranquilidade.

As buscas em causa incidiram, além do Braga, sobre o presidente, António Salvador, e o antigo responsável jurídico Bruno de Macedo. Após duas semanas, o clima é de serenidade, garante António Marques.

“Nós, no Braga, estamos muito serenos. A administração da SAD, o presidente António Salvador, a equipa executiva do clube e toda a estrutura estão muito serenos. É norma que, quando há dúvidas a Justiça faça buscas e o que tem de fazer. É a Justiça a funcionar”, conclui.

Detalhes da operação "Fora de Jogo"

As diligências da investigação que levou às referidas buscas foram acompanhadas pelo juiz do Tribunal Central Carlos Alexandre. "Foram ordenadas na sequência da análise do material apreendido no decurso das buscas realizadas em março de 2020, na designada operação 'Fora de Jogo'", confirmou o Ministério Público (MP), em comunicado.

"Em causa estão suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros. Os factos em investigação são suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais", esclareceu o MP.