Liga vai mudar regulamento. Jogos não vão começar com menos de 13 atletas

Ainda na nota oficial, a Liga diz que o objetivo é que "nunca mais se assista ao que no sábado passado lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional. Os mesmos responsáveis desejam aos atletas afetados e às suas famílias uma recuperação célere e um regresso à vida desportiva no mais curto espaço de tempo possível".

A Liga reuniu na Cidade do Futebol com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF) e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol e vão avançar para a mudança no regulamento.

Em causa está o que aconteceu no último sábado, no jogo entre Belenenses SAD e Benfica, quando a formação de Filipe Cândido entrou em campo com apenas nove elementos e sem qualquer elemento da equipa técnica no banco, devido a um surto de Covid-19.

O que aconteceu no Belenenses SAD-Benfica?

No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, disponíveis para defrontar o Benfica, devido ao surto de Covid-19 que atingiu o plantel. O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de João Monteiro ter alegado lesão, deixando os azuis sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com o Benfica, baseando-se no art. 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com "natureza urgente" ao Belenenses SAD, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, de acordo com comunicado do organismo.

