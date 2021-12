Belenenses SAD "estranha" que Liga de Clubes ainda não tenha adiado jogo com o Vizela

O plantel da Belenenses SAD tem vários casos da nova variante Ómicron, os primeiros detetados no país, e, por isso, "torna vital que todas as decisões tomadas pela Liga se rejam obrigatoriamente pelo superior interesse da máxima proteção da saúde pública. Não facilitar é uma obrigação ética e médica que não admite indefinições".

A Belenenses SAD remete para os regulamentos da Liga para pedir o adiamento do jogo: "Nos termos do artigo 46º do Regulamento das Competições, a Liga tem o dever de não permitir a realização de um jogo sempre que por força maior este não se possa ou não se deva realizar".

A Belenenses SAD "estranha" que a Liga de Clubes ainda não tenha adiado o jogo da próxima segunda-feira frente ao Vizela, depois do surto de Covid-19 no clube, com presença de casos da nova variante Ómicron.

Adiamento "é urgente"

A Belenenses SAD apela para que a Liga de Clubes adie o jogo: "É urgente que a Liga adie o jogo entre o Vizela e a Belenenses SAD por forma a assegurar a salvaguarda da integridade da competição e da verdade desportiva bem como em salvaguarda do superior interesse da proteção da saúde pública", pode ler-se.

O clube teme que se repita os eventos do último sábado, quando Belenenses SAD entrou em campo frente ao Benfica com nove elementos.

"Desse modo se evitará que se repita a vergonha – e se corram os mesmos riscos – verificados no simulacro de jogo entre a Belenenses SAD e o Sport Lisboa e Benfica, em que a Liga não cumpriu com estas suas obrigações estatutárias e regulamentares", termina.

O que aconteceu no Belenenses SAD-Benfica?

No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, disponíveis para defrontar o Benfica, devido ao surto de Covid-19 que atingiu o plantel. O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de João Monteiro ter alegado lesão, deixando os azuis sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com o Benfica, baseando-se no art. 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com "natureza urgente" ao Belenenses SAD, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, de acordo com comunicado do organismo.