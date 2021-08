Oficial. Tiago Araújo reforça Arouca

O Arouca oficializa a contratação de Tiago Araújo, confirmando a notícia avançada, esta segunda-feira, por Bola Branca.

O extremo-esquerdo, de 20 anos, chega por empréstimo do Benfica e estreia no escalão principal do futebol português.

Nas últimas épocas pelos encarnados, Tiago Araújo rodou entre equipa B e equipa Sub-23, tendo até disputado uma partida da Taça de Portugal.

Em declarações ao site do Arouca, o jogador confirmou que tem “boas expetativas para o que aí vem”.

“Espero dar o meu melhor à equipa e fazer a melhor época possível, garantindo a permanência na Liga. Para isso, vou trabalhar como sempre fiz para alcançar o melhor de mim, jogo a jogo”.

Tiago Araújo acrescentou: “Senti que [o Arouca] era um bom projeto desportivo para mim, acima de tudo, para conseguir continuar a crescer”.