Benfica empresta Tiago Araújo ao Arouca

Benfica e Arouca chegaram a acordo para o empréstimo de Tiago Araújo até ao fim da época, apurou Bola Branca.

O extremo de 20 anos vai ter a sua primeira experiência na I Liga no emblema recém-promovido.

Tiago Araújo é presença regular na equipa B das águias desde a época passada, onde passou também a desempenhar a função de lateral-esquerdo, mas deverá ser em posição mais adiantada que será utilizado pelo Arouca. Armando Evangelista conta com Quaresma e Joel Ferreira para o lado esquerdo da defesa.

Natural da Póvoa de Varzim, Tiago Araújo arrancou formação na Casa do Benfica da Póvoa Lanhoso. Transferiu-se para o Seixal nos sub-13.

O extremo tem contrato até 2025 com as águias e estreou-se pela equipa principal na temporada passada, no jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes. Esta época, foi suplente utilizado nas duas vitórias do Benfica B na II Liga.

O Arouca ganha mais uma opção para a frente de ataque, para além de Bukia, Arsénio, Or Dasa e Adílio. O Arouca está no último lugar da I Liga, ainda sem pontos somados esta temporada, depois das derrotas por 2-0 frente ao Estoril, na primeira jornada, e 2-0 na Luz, frente ao Benfica, no último sábado.