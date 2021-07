Supertaça com adeptos "é dia de vitória para o país"

É "uma vitória para o país". O presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) não se encolhe nas palavras quando instado a comentar, por Bola Branca, a presença de público na Supertaça no Estádio Municipal, construído há quase duas décadas para acolher jogos do Euro 2004. Depois de meses a lutar contra a Covid-19 e contra a resistência da Direção-Geral de Saúde e do Governo em permitir a presença de público nos jogos de futebol, eis que os adeptos estão finalmente de regresso a um estádio. Serão 10 mil, 33% da lotação, para assistir "in loco" à atribuição do primeiro troféu da época 2021/22, entre Sporting, campeão nacional, e Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal. Sábado será, para Arménio Pinho, um dia histórico para o futebol e não só. “É um orgulho para a AFA e para o país todo, porque o futebol tem vivido este constrangimento há mais de um ano. Sendo este um 'jogo-teste', com um terço da lotação, será uma experiência que vai permitir aos adeptos ultrapassar o desejo que tinham de estar presentes. Até para os próprios jogadores é diferente ter ou não ter público", assinala. Arménio Pinho acentua que este regresso dos adeptos a um estádio de futebol “é uma grande vitória para o país”. O presidente da AFA deseja que a presença de público no futebol português "possa ser a 100% no curto prazo, porque a situação está a melhorar a olhos vistos”.

Apelo ao "fair-play" dos adeptos. Municipal de Aveiro oferece todas as garantias de segurança

Quando, na quinta-feira, começar a corrida aos bilhetes para a Supertaça, os adeptos podem estar cientes de que não há motivos para receios no que respeita à sua segurança no interior do Estádio Municipal de Aveiro. “A Câmara tem feito um investimento no sentido de existirem todas as condições de segurança. Está tudo preparado e bonito, para que tudo decorra sem qualquer constrangimento, até porque se trata de um terço da lotação e muito mais folga vai existir” esclarece Arménio Pinho. Nesta entrevista à Renascença, o dirigente não deixa de lembrar aos adeptos do Sporting e do Braga que “é preciso ter o ‘fair-play' necessário, porque no fim só uma equipa irá vencer". "Que seja um grande jogo, o primeiro jogo com público. Que as pessoas se sintam divertidas, que sirva de motivação para todos para termos muito mais ocasiões destas e que ganhe o melhor", atira.