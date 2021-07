Supertaça terá público nas bancadas

A Supertaça Cândido Oliveira vai realizar-se, no sábado, com adeptos nas bancadas, comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado publicado esta terça-feira no site oficial, a FPF refere que, no jogo entre Sporting e Braga, o Estádio Municipal de Aveiro terá 33% da lotação preenchida por adeptos "de ambos os clubes". Decisão da Direção-Geral de Saúde, "em sintonia" com o Governo e a FPF.

"Os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro estão destinados apenas a adeptos dos dois clubes que ganharam direito a disputar a Supertaça Cândido de Oliveira", esclarece a FPF.

De acordo com os planos definidas pelos três organismos, os adeptos com bilhete devem apresentar certificado digital Covid-19 que comprove vacinação completa, teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas do jogo ou teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo. Também devem apresentar temperatura corporal inferior a 38 ºC, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto.

Testes comparticipados pela FPF

A FPF disponibilizará um serviço de testagem antigénio aos detentores de bilhetes, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, de sexta-feira a sábado, nos estádios de Alvalade e Municipal de Braga. O custo associado a este teste, comparticipado pela FPF, é de 10 euros.

"Para facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro e evitar atrasos e longas filas no dia do jogo, todos os portadores de bilhete devem estar munidos de uma pulseira especifica do evento. Essa pulseira, fundamental para agilizar a entrada no recinto desportivo, pode ser recolhida pelos adeptos mediante a confirmação do cumprimento da situação sanitária válida", lê-se no comunicado oficial da FPF.

As pulseiras podem ser recolhidas nos estádios de Sporting e Braga de 29 a 31 de julho, aquando da compra do bilhete e/ou da realização do teste antigénio, e no dia do jogo, no Estádio Municipal de Aveiro, nas zonas de parqueamento dedicadas aos adeptos do dois clubes.

O Sporting CP-Sporting de Braga, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, está marcado para o dia 31 de julho, às 20h45, em Aveiro.