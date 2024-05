Numa nova reviravolta, Xavi Hernández é despedido pelo Barcelona

O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, o despedimento do treinador Xavi Hernández.

Em comunicado oficial, o clube catalão anuncia que "o presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, anunciou esta tarde a Xavi Hernández que não continuará como treinador da equipa principal na temporada 2024/25".

"O FC Barcelona gostaria de agradecer a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que contribui para uma carreira ímpar como jogador e capitão da equipa, e deseja-lhe toda a sorte do mundo", pode ainda ler-se. Xavi despede-se do comando técnico do Barcelona no domingo, contra o Sevilha.

A saída de Xavi no fim da época era noticiada há alguns dias pelos meios de comunicação da Catalunha. Em causa estará uma discussão entre treinador e presidente a propósito da análise da temporada e alguns comentários públicos feitos pelo treinador.

Ainda assim, trata-se de surpreendente reviravolta: Xavi tinha anunciado, em janeiro, que iria deixar o cargo no final da temporada, colocando o lugar à disposição. No entanto, anunciou em abril que, afinal, iria continuar no cargo após reuniões com a direção.

"O mais importante é pensar na entidade. Quando nos reunimos com o presidente pus o meu cargo à disposição, mas senti uma grande confiança por parte do presidente e de toda a direção. A confiança dos jogadores tem sido muito importante, fizeram-me ver que este projeto tem de continuar", disse, na altura.

Acaba despedido e, segundo a imprensa catalã, levará uma indemnização superior a 15 milhões de euros. O sucessor será Hansi Flick, que já terá um pré-acordo firmado com o Barcelona.

O Barcelona acaba a época sem qualquer título conquistado. Será segundo classificado na La Liga, a mais de 10 pontos do campeão Real Madrid, e não foi além dos quartos de final na Copa do Rei e na Liga dos Campeões.

Xavi, de 44 anos, chegou ao Barcelona a meio da temporada 2021/22. Venceu o campeonato na época passada e uma Supertaça Espanhola.