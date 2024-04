Oficial. Xavi recua e mantém-se no Barcelona

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou que Xavi Hernández vai continuar como treinador do Barcelona.

“Temos a satisfação de comunicar que o Xavi vai continuar como treinador da primeira equipa. Sabemos que disse algumas coisas a meio da época, mas hoje temos esta boa notícia. O Xavi transmitiu-me a ilusão e a confiança que tem no projeto”, afirmou o líder do Barça, em conferência de imprensa.

Laporta acrescenta: “Este ano não alcançámos os nossos objetivos. Caíram no espaço de uma semana, mas estamos convencidos de que é a melhor decisão”.

De recordar que o técnico tinha anunciado, em janeiro, que ia deixar o cargo no final da época. Esta quinta-feira explicou as razões que o levaram a mudar de ideias.

“Sabem que sou muito barcelonista e tento fazer o melhor para o clube. O mais importante é pensar na entidade. Quando nos reunimos com o presidente pus o meu cargo à disposição, mas senti uma grande confiança por parte do presidente e de toda a direção. A confiança dos jogadores tem sido muito importante, fizeram-me ver que este projeto tem de continuar. Estamos a trabalhar bem, é um projeto vencedor. Os adeptos também me fizeram ver que tenho de continuar”.

Como treinador dos catalães, Xavi soma um campeonato e uma Supertaça de Espanha.