Abel Ferreira não confirma continuidade, Palmeiras já marcou reunião

Abel Ferreira não confirma se vai continuar no comando técnico do Palmeiras depois de fechar a sua quarta época no Brasil com a conquista do bicampeonato.

Ainda no relvado após a última jornada do campeonato, o treinador português assume cansaço após o final da temporada: "Tenho contrato, mas no futebol não posso garantir nada. Quando cheguei não garantia títulos, só trabalho. O contrato é claro. Qualquer coisa que aconteça... eu não sei se vai acontecer. Estou cansado, preciso de férias. Só de pensar que dia 17 voltamos a competir é muito difícil para mim".

Já na sala de imprensa, Abel prosseguiu a ideia e esclarece que não sabe "se tem energia suficiente".

O Botafogo deixou escapar uma larga vantagem no topo da tabela e Abel garante que nunca ninguém deixou de acreditar que era possível.

"Se perguntar aos jogadores, internamente nunca desistimos. Traçámos uma estratégia a meio e, mais à frente, quando perguntarem aos jogadores o que eu disse, acho que eles vão contar. Não vou abrir o jogo, mas se eles quiserem dizer não há problema nenhum", acrescentou.

Abel Ferreira tem contrato por mais uma época no Palmeiras. A "Globo Esporte" anuncia que o português já tem reunião marcada com a direção para sexta-feira, que quer aumentar o salário ao treinador e a toda a equipa técnica.