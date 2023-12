O Palmeiras, de Abel Ferreira, é bicampeão brasileiro depois de empatar 1-1 frente ao Cruzeiro, na última jornada do Brasileirão.

O menino Endrick, de 17 anos, apontou o golo do Verdão, mas nem este ponto era preciso, porque os perseguidores Atlético Mineiro e Flamengo perderam fora de casa.

No final, Palmeiras 70 pontos, mais dois do que o Grémio e quatro do que o Atlético Mineiro.

Abel Ferreira soma agora nove títulos em três anos: dois campeonatos brasileiros, duas Libertadores, uma Taça do Brasil, Uma Supertaça, uma Recopa e dois campeonatos Paulista.

O Botafogo, que chegou a ter 13 pontos de vantagem no campeonato, terminou fora dos quatro primeiros lugares.

Nota ainda para o Santos, histórico brasileiro, que desce à Série B.