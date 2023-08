Novo vídeo de Jenni Hermoso "não muda nada" no caso Rubiales

O especialista destaca que o caso ocorreu no final de um jogo muito importante e, portanto, a atleta estava tomada por emoções fortes, e concede que o agora suspenso presidente da Federação Espanhola de Futebol também pudesse não estar no controlo total dos sentimentos. Ainda assim, sublinha, são situações diferentes.

A opinião é do presidente da Associação de Jornalistas de Desporto (CNID), Manuel Queiroz, sobre o caso que marcou o final do Mundial de Futebol feminino.

O vídeo de Jenni Hermoso divulgado esta quarta-feira , em que a jogadora da seleção espanhola de vutebol aparece a brincar com as colegas sobre o beijo que o presidente da federação Luis Rubiales lhe deu, “ não muda nada de substancial no caso” .

“As emoções da jogadora são completamente diferentes, quer pela idade, quer pelo envolvimento. Admito que, numa primeira fase, as coisas tenham passado por uma determinada análise da própria Jenni Hermoso. Acho que a atitude do presidente da Federação espanhola é, em qualquer caso, o que se chama de um comportamento cavalar”, analisa.

Segundo Queiroz, o responsável federativo não respeitou “a dignidade de um cargo tão elevado como o de presidente”.

Nas últimas horas, foi divulgado um novo vídeo, partilhado nas redes sociais, onde se vê a jogadora e as colegas de equipa a brincarem e a rirem sobre o beijo de Rubiales, agora suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após a vitória do Mundial.

A futebolista aparece num autocarro, poucas horas após a final do campeonato do mundo, e surge a ver no telemóvel o momento do beijo e a rir desse episódio.