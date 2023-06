Mbappé desmente transferência para o Real Madrid este verão. "Vou continuar no PSG"

Kylian Mbappé garante que vai jogar no Paris Saint-Germain na próxima temporada, a última estipulada no atual contrato.

Esta terça-fera, o jornal francês "Le Parisien" adianta que o avançado quer rumar ao Real Madrid já este verão, depois de ter rejeitado exercer a opção de extensão do contrato com o PSG por mais um ano, até 2025. Em reação no Twitter, Mbappé rejeita terminantemente esse cenário.

"Mentiras. E quanto maiores são, mais passam. Já disse que vou continuar na próxima época no PSG, onde me sinto muito feliz", escreve.