Mbappé explica que carta enviada ao PSG "foi para confirmar decisão tomada"

Kylian Mbappé confirmou, através de um comunicado, que a carta enviada ao Paris Saint-Germain foi para "confirmar a decisão tomada" de não renovar com o clube francês.

Na segunda-feira, o avançado enviou uma carta à direção do PSG em que revelou que não tinha intenção de exercer a opção de extensão do contrato por mais um ano, até 2025.

Esta terça-feira, Mbappé explicou a carta enviada num comunicado enviado à France-Press (AFP): "Nunca discuti a renovação do contrato com o PSG. A direção do clube foi informada da minha decisão de não renovar a 15 de julho de 2022. O único propósito desta carta era confirmar aquilo que já tinha sido dito por palavras".

A decisão de Mbappé deixa o PSG em situação delicada: ou vende já ou arrisca-se a perder o seu maior ativo - e um dos melhores jogadores do mundo - a custo zero. Na situação atual, Mbappé pode comprometer-se com um novo clube para 2024/25, sem custos, em janeiro de 2024.



Nesse sentido, adianta a referida fonte, o campeão francês admite vender o avançado já este verão, de forma a não ficar de mãos a abanar desportiva e financeiramente. Isso ou nova renovação de contrato.

Kylian Mbappé, de 24 anos, é a grande estrela da seleção francesa e do PSG, que pagou por ele 180 milhões de euros ao Mónaco. Esta época, o avançado marcou 41 golos e fez dez assistências em 43 jogos.

Segundo o "Le Parisien", Mbappé quer transferir-se para o Real Madrid já neste verão.