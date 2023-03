Mais um português no Brasil. Pepa é o novo treinador do Cruzeiro

Pepa é o novo treinador do Cruzeiro, anunciou o clube brasileiro, que pertence a Ronaldo Nazário, esta segunda-feira.

No site oficial, o Cruzeiro informa que Pepa assinou contrato válido até ao fim de 2023. Com a chegada do ex-Vitória de Guimarães a Belo Horizonte, sobe para oito o número de treinadores portugueses no Brasileirão.

Pepa começou a carreira de treinador principal na Sanjoanense. Passou pelo Feirense, antes de se estrear na I Liga pela mão do Moreirense, até o Tondela ir buscá-lo. Garantiu duas vezes a manutenção e, pelo meio, levou os beirões a um histórico 11.º lugar. Deu continuidade ao bom trabalho no Paços de Ferreira, que levou, na segunda época, ao quinto lugar e consequente apuramento para as competições europeias.

Contudo, não acompanhou os castores na aventura europeia, dado que deu o salto para o Vitória de Guimarães. Levou a equipa do Berço ao sexto lugar e devolveu-a, dois anos depois, às competições europeias.

Pepa incompatibilizou-se no Vitória poucos dias antes do arranque da presente época e rumou ao Al-Tai, da Arábia Saudita. Agora, apresenta-se ao trabalho no Cruzeiro, o terceiro clube que comanda esta temporada.