"Havia desalinhamento e Pepa excedeu limite que não podia admitir"

O presidente do Vitória de Guimarães justifica a saída de Pepa com um "desalinhamento" entre o projeto que a direção pretende implementar e as ideias do treinador. A decisão de o demitir aconteceu após uma reunião, na terça-feira, em que houve limites ultrapassados.

"Ontem [terça-feira] tivemos mais uma reunião para falar sobre uma potencial contratação e o treinador, em reunião particular, excedeu determinados limites que, como presidente do Vitória, não posso admitir. Foi ultrapassada uma linha e não tinha outra hipótese que não fosse trocar de treinador e fazer um acordo, porque o caminho para o Pepa com esta direção estava desalinhado", afirma António Miguel Cardoso.

Em declarações aos jornalistas, em Guimarães com Moreno, o novo treinador, ao lado, o dirigente reforçou, em várias ocasiões, que a fratura com o Pepa tornou-se irreparável.

"Havia um desalinhamento entre os nossos ideais, que é a forma de salvar o clube, no nosso entendimento, e os interesses do treinador, perfeitamente justificáveis, porque quer ter rendimento desportivo, e não estaria tão preocupado com o futuro do clube", acrescenta.

António Miguel Cardoso ressalva que Pepa esteve sempre a par do projeto defendido pela atual direção - "sempre nos propusemos a tentar resolver duas situações: a vertente financeira e a vertente desportiva. Sempre dissemos que para ambas se resolverem teria de existir redução salarial, redução nas despesas, ter mais jovens de projeção, que pudessem vir da formação, aliando a esses alguns pilares, jogadores mais experientes" - e houve várias reuniões sobre a construção do plantel.

O "desalinhamento", no entanto, passou também a ser sentido pelo presidente nas declarações públicas de Pepa, quando no final dos treinos abertos, afirma, o treinador apresentava queixas sobre o plantel e "não motivava os jovens".

António Miguel Cardoso diz que tentou ser "flexível", até porque a equipa inicia a época já a 21 de julho, mas na terça-feira foi ultrapassada a tal linha que não deu margem de manobra ao presidente.



"Temos acordo [para a rescisão], sim. A linha é clara. Nós, Vitória, temos futuro. O Pepa tem futuro e desejamos-lhe a melhor sorte e à sua equipa técnica. Neste momento estou muito mais seguro relativamente ao jogo da próxima semana [com o Puskas, para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League], do que estava há três dias. Não tem a ver com competência, tem a ver com um núcleo muito coeso que temos de criar entre jogadores, 'staff' e equipa técnica. O Vitória só terá sucesso se esse núcleo estiver fechado", defende.

A Renascença contactou Pepa para obter comentário a estas declarações de António Miguel Cardoso, mas o treinador irá emitir um comunicado em que apresentará a sua versão dos factos.