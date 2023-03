Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Ancelotti não fala sobre Mbappé

O treinador do Real Madrid afirma que jamais irá responder à questão sobre se o clube está interessado, ou vai contratar Kyllian Mbappé. Após a eliminação do PSG da Liga dos Campeões, o tema voltou à ordem do dia, mas Carlo Ancelotti não comenta.

"É uma pergunta que me podem fazer hoje, dentro de três dias, daqui a dois meses. Mas é uma pergunta a que nunca vou responder", avisa o técnico italiano, depois de questionado pelos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Espanhol de Barcelona.