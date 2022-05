Renovação de Mbappé pelo PSG mexe com centenas de milhões

As duas publicações coincidem numa coisa: Mbappé fica com o grosso dos direitos de imagem e receberá bónus por cumprimento de objetivos, nomeadamente golos, Bolas de Ouro e Ligas dos Campeões.

De acordo com a Eurosport espanhola , cujos números a imprensa francesa tem ecoado, tudo começa com um prémio de assinatura de 300 milhões de euros. Ao longo dos próximos três anos - assinou até junho de 2025 - Mbappé receberá 100 milhões de euros líquidos por época.

Kylian Mbappé renovou contrato com o Paris Saint-Germain , depois de um longo namoro, sem casamento, com o Real Madrid, e a parte financeira terá, decerto, pesado na decisão: os campeões franceses terão oferecido 600 milhões de euros em três anos ao avançado.

Seja qual for a verdadeira versão, os números "escandalizaram" a Liga espanhola, que anunciou no sábado que vai denunciar o Paris Saint-Germain à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia, em defesa do "ecossistema económico do futebol europeu":

"É escandaloso que um clube como o PSG, que na última temporada perdeu mais de 220 milhões de euros e acumulou prejuízo de 700 milhões, [possa] fazer frente a um acordo destas características."

Viável ou não, o novo acordo mantém Mbappé, de 23 anos, no PSG por mais três épocas, apesar do longo namoro com o Real Madrid.

Kylian Mbappé rumou ao PSG no verão de 2018, proveniente do Mónaco, por empréstimo com obrigação de compra de 180 milhões de euros. Desde então, leva 171 golos e 87 assistências em 217 jogos. Esta temporada, o internacional francês somou 39 golos e 26 assistências em 46 jogos.