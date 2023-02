Hoffenheim de Eduardo Quaresma tem novo treinador

O Hoffenheim, em que joga o defesa-central português Eduardo Quaresma, por empréstimo do Sporting, tem novo treinador.

Trata-se do italo-americano Pellegrino Matarazzo, que regressa a um clube que bem conhece: entre 2017 e 2019, treinou os sub-17 e foi adjunto dos seniores. Agora, assume o cargo de treinador principal. Sucede ao alemão André Breitenreiter, que não resistiu aos maus resultados.

Matarazzo, de 45 anos, estava sem clube desde que foi despedido do Estugarda, ao cabo de duas épocas e meia. Subiu os suábios à Bundesliga em 2019/20 e alcançou o nono lugar na temporada seguinte, no entanto, esta época, só durou dez jogos, dos quais venceu apenas um.

O técnico italo-americano pega no Hoffenheim no 14.º lugar, com 19 pontos, mais três do que o 16.º, que disputa "play-off" de despromoção.



A chegada de Matarazzo pode ser positiva para Eduardo Quaresma. O central português soma apenas 85 minutos em quatro jogos disputados sob o comando de Breitenreiter e, agora, tem um novo começo.