Sismo na Turquia. Malatyaspor confirma morte de guarda-redes

O Malatyaspor confirmou a morte do seu guarda-redes, Ahmet Turkaslan, no sismo que se fez sentir na Turquia na madrugada de segunda-feira.

Depois de ter anunciado que o guarda-redes estava desaparecido nos escombros, o clube confirma que o guarda-redes não sobreviveu. Turkaslan jogava no Malatyaspor, da segunda divisão, desde 2021.

"O nosso guarda-redes, Ahmet Turkaslan, perdeu a vida após o terramoto. Descansa em paz. Não vamos te esquecer", pode ler-se na nota oficial.

O treinador Cihat Arslan explicou que a maioria do plantel estava fora da cidade, de folga: "Dei dois dias de folga à equipa depois do nosso jogo e a maior parte do plantel não estava em Malatya. Só o Turkaslan é que ficou. Ainda salvaram a sua mulher, estou arrasado".

Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto e Rio Ave, foi encontrado com vida, confirma o vice-presidente do Hatayspor esta terça-feira, citado pela agência Reuters.

O internacional ganês de 31 anos estava dado como desaparecido desde segunda-feira, na sequência dos sismos de 7.8 e 7.5, na escala de Richter, que abalaram o sul da Turquia e o norte da Síria.

O antigo jogador do FC Porto foi "resgatado com ferimentos". "Infelizmente, o nosso diretor desportivo, Taner Savut, ainda está sob os escombros", revela Mustafa Ozak, vice-presidente do clube turco, à Radyo Gol.

Christian Atsu representou a equipa da Invicta entre 2009 e 2013, desde os escalões juniores à equipa A. Conta com várias passagens pela Premier League, com a mais notória a ser em Newcastle, clube em que jogou cinco anos.

Todas as competições desportivas na Turquia estão suspensas e alguns clubes abriram os seus estádios e centros de treino para receber algumas vítimas.

Dois violentos sismos sacudiram esta segunda-feira a Turquia e a Síria, de 7.8 e 7.5 na escala de Richter. Mais de 5.000 mortos, 20 mil feridos, milhares de desaparecidos e edifícios arrasados: é o balanço provisório da tragédia. As equipas de busca e salvamento lutam contra o tempo para tentar salvar pessoas presas nos escombros.

Os portugueses no futebol turco

Há 15 jogadores portugueses a alinhar na primeira divisão: Sérgio Oliveira (Galatasaray), Miguel Crespo (Fenerbahçe), Gedson Fernandes (Besiktas), Kévin Rodrigues (Demirspor), Carlos Mané e Miguel Cardoso (Kayserispor), Bruno Paz (Konyaspor), Bruno Rodrigues (Karagumruk), Pedro Pereira, Wilson Eduardo, Daniel Candeias e Ivan Cavaleiro (Alanyaspor), Rúben Ribeiro e Zé Luís (Hatayspor), Pedrinho (Ankaragücü),

Junta-se ainda a equipa técnica do Fenerbahçe, com Jorge Jesus, João de Deus, Tiago Oliveira, Pedro Gandaio, Carlos Bruno, Márcio Sampaio, Gil Henriques e Rodrigo Araújo.

Na segunda divisão jogam Tomané, Diogo Sousa, Pedro Nuno, Marco Paixão e Tiago Rodrigues.