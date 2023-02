Sismo na Turquia e Síria. Ex-FC Porto Atsu resgatado com vida

Christian Atsu foi encontrado com vida, confirma o vice-presidente do Hatayspor esta terça-feira, citado pela agência Reuters.

O internacional ganês de 31 anos estava dado como desaparecido desde segunda-feira, na sequência dos sismos de 7.8 e 7.5, na escala de Richter, que abalaram o sul da Turquia e o norte da Síria.

O antigo jogador do FC Porto foi "resgatado com ferimentos". "Infezlimente, o nosso diretor desportivo, Taner Savut, ainda está sob os escombros", revela Mustafa Ozak, vice-presidente do clube turco, à Radyo Gol.

Christian Atsu representou a equipa da Invicta entre 2009 e 2013, desde os escalões juniores à equipa A. Conta com várias passagens pela Premier League, com a mais notória a ser em Newcastle, clube em que jogou cinco anos. Representa atualmente os turcos do Hatayspor.