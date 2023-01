Arábia Saudita também tem plano de reforma para Messi

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi poderá ter um último "round" na Arábia Saudita. De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", o Al Hilal, rival do Al Nassr no campeonato saudita, irá oferecer contrato a Messi, no valor de 280 milhões de euros, por época.

Segundo foi noticiado, Ronaldo recebe 200 milhões, por temporada, no Al Nassr. Messi, de 35 anos, acaba de se sagrar campeão do mundo, pela Argentina, e está em fim de contrato com o PSG.